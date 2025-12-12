eseguendo la sentenza le ultime ventiquattro ore di aldo moro

Stasera si prosegue con una serata di teatro civile dedicata ad Aldo Moro, nell’ambito della decima edizione della rassegna “Materiali In Scena” 2025. L’evento, organizzato dal Comune di Cavriglia e Materiali Sonori, mira a valorizzare il teatro come punto di riferimento nazionale, promuovendo eccellenze culturali e artistiche del territorio del Valdarno.

Prosegue stasera con una serata di teatro civile dedicata ad Aldo Moro, l’edizione 2025, la decima, della rassegna “ Materiali In Scena ” e il suo programma conferma l’impostazione che il Comune di Cavriglia e la Materiali Sonori le hanno voluto dare fin dall’inizio: far diventare il Teatro di Cavriglia un punto di riferimento per nomi di livello nazionale, ma soprattutto per le tante eccellenze che nascono e producono cultura e spettacolo nel Valdarno, proiettate in una prospettiva professionale, ma con importanti legami creativi con il territorio. Anche quest’anno sono previsti sette appuntamenti musicali e teatrali: proposte originali, forte presenza di giovani e confronto fra generazioni diverse, anteprime che sono anche laboratori e produzioni che confermano la vocazione del prezioso teatro cavrigliese a essere un luogo multimediale e aperto, uno “strumento” per cittadini e operatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it