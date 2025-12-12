Eseguendo la Sentenza le ultime ventiquattro ore di Aldo Moro
Prosegue stasera con una serata di teatro civile dedicata ad Aldo Moro, l'edizione 2025, la decima, della rassegna " Materiali In Scena " e il suo programma conferma l'impostazione che il Comune di Cavriglia e la Materiali Sonori le hanno voluto dare fin dall'inizio: far diventare il Teatro di Cavriglia un punto di riferimento per nomi di livello nazionale, ma soprattutto per le tante eccellenze che nascono e producono cultura e spettacolo nel Valdarno, proiettate in una prospettiva professionale, ma con importanti legami creativi con il territorio. Anche quest'anno sono previsti sette appuntamenti musicali e teatrali: proposte originali, forte presenza di giovani e confronto fra generazioni diverse, anteprime che sono anche laboratori e produzioni che confermano la vocazione del prezioso teatro cavrigliese a essere un luogo multimediale e aperto, uno "strumento" per cittadini e operatori.
