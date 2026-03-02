Durante il telegiornale, Michele Arnese ha commentato lo stato attuale della programmazione televisiva, affermando che la qualità dello spettacolo è paragonabile a quella delle trasmissioni iraniane. La decisione di modificare il palinsesto televisivo è stata presa in risposta alle recenti tensioni con l’Iran, portando a cambiamenti significativi nella programmazione delle emittenti italiane, inclusa la Rai.

L'attacco all' Iran ha rivoluzionato il palinsesto televisivo con anche la Rai che ha dovuto rivedere la programmazione. Per questo, domenica 1 marzo in mattinata, il Tg3 è andato in onda con uno speciale. Tra gli ospiti, oltre a giornalisti come Lucia Goracci e Sergio Paini, anche la politologa Nathalie Tocci. Eppure la puntata dedicata all'attacco di Stati Uniti e Israele non è piaciuta a Michele Arnese. L'ex direttore di Formiche.net, ora direttore responsabile Startmag.it commenta così su X: "Stamattina, durante lo speciale del Tg3 sull’attacco all’Iran e la morte di Khamenei, da analisti, esperti e giornalisti ho sentito dire che gli Stati Uniti sono un 'paese predatorio', che in Occidente molti Stati sono governati da 'oligarchie sovraniste' e che la morte di Khamenei è 'presunta'. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Tg3, lo sfogo di Michele Arnese: "Manco la tv iraniana", cosa va in onda

