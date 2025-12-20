Vladimir Putin | Europei maialini? E poi cosa va in onda sulla tv russa

L'insulto che il presidente russo Vladimir Putin ha rivolto ai leader europei, chiamandoli "maialini" e accusandoli di voler isolare Mosca, ha destabilizzato tutti, anche il pubblico russo. L'espressione, volgare, utilizzata dal capo del Cremlino è stata al centro dei dibattiti non soltanto in Occidente, ma anche in Russia, dove si è cercato di spiegare ai cittadini perché Putin sia ricorso a una parola del genere. Il conduttore e propagandista russo Evgeni Popov, per esempio, ha spiegato nel suo programma sul Primo canale che non c'era altro modo di rivolgersi ai capi di stato e di governo che da 30 anni tentano di spolpare la Russia.

Putin senza confini. Come la televisione russa ha spiegato perché gli europei sono "maialini" - Il Cremlino accusa i leader dell'Europa di voler spolpare il territorio della Russia. ilfoglio.it

Putin attacca gli europei: «Maialini accodati a Biden, credevano di distruggere la Russia in poco tempo» - Vladimir Putin ha paragonato gli europei a dei «maialini» che si sono uniti alla politica della precedente amministrazione americana di Joe Biden nella convinzione che la Russia sarebbe crollata e ... unionesarda.it

Putin definisce i politici europei giovani maiali che vogliono far cadere la Russia

