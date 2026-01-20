Grazia Di Michele esclusa dallo speciale per Vanoni lo sfogo contro Fabio Fazio | In tv solo artisti con tanti streams

Grazia Di Michele ha espresso il suo dispiacere per non essere stata coinvolta nello speciale dedicato a Ornella Vanoni, criticando la scelta di Fabio Fazio di privilegiare artisti con molti stream. La cantante ha condiviso il suo pensiero sui social, sottolineando la sua delusione per l’esclusione e riflettendo sulle modalità di selezione degli artisti in programmi televisivi.

«Ciao Fabio, mi è dispiaciuto non poter partecipare all’omaggio a Ornella ( Vanoni, ndr )». Così inizia il lungo post pubblicato sui social da Grazia Di Michele. La cantautrice ha espresso critiche all’omologazione televisiva, definita da lei una «storia senza fine», manifestando rammarico per essere stata esclusa dallo speciale di Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio, intitolato Ornella senza fine e trasmesso domenica sul Nove per celebrare la cantautrice scomparsa lo scorso 21 novembre. «Non credo che avrei avuto più diritto degli altri ospiti – anche se ho condiviso con Ornella un’amicizia speciale e tanto, tanto tempo per scrivere pezzi di vita con lei e per lei – ma te lo dico perché penso che sarebbe stato un sano strappo alla regola che vuole in televisione solo artisti con tanti streams e che sembrano adatti ad ogni tipo di evento, che sia Sanremo, il concerto di Natale, come pure il Battiti live, o una Voce per Padre Pio; piazze e chiese, estate e inverno».🔗 Leggi su Open.online

