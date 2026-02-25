Medicina e Odontoiatria a Roma | aperte le iscrizioni 2026 27 Ecco come funzionano i nuovi bandi

Non solo teoria, ma anche tanta pratica nei laboratori e nei reparti: l’Università UniCamillus punta tutto su esperienza sul campo tecnologia Sono usciti i nuovi bandi dell'Univeristà UniCamillus per l’anno accademico 20262027. Parliamo dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, i due percorsi più ambiti per chi vuole lavorare nel mondo della sanità. UniCamillus è un Ateneo privato dedicato alle scienze mediche, con sedi a Roma, Venezia e Cefalù. L’Università UniCamillus offre un ambiente internazionale e multiculturale con molti corsi disponibili anche in inglese, ideale per chi desidera costruire una carriera globale nel settore medico. Il corso di Medicina dura 6 anni e a Roma si può scegliere se frequentarlo in italiano o in inglese. La peculiarità di questo Ateneo è il modello di tirocinio diffuso, che porta gli studenti a confrontarsi con realtà ospedaliere diverse convenzionate: ciò permette di assistere a diversi approcci e di affrontare casi clinici di qualunque tipo. 🔗 Leggi su Today.it

Iscrizioni licei quadriennali 2026/27: come funzionano, aperte anche a chi compie 14 anni dopo il 31 dicembreLe iscrizioni ai licei quadriennali per l’anno scolastico 202627 sono aperte presso le scuole statali e paritarie che offrono questa opzione.

Scuola: aperte le iscrizioni per il 2026/2027 per i nuovi cicli d’Istruzione. Ecco come fareSono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 20262027, valide per le prime classi di tutti i cicli di istruzione, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado.

Temi più discussi: Università: Unicamillus, open day Medicina e Odontoiatria il 4 marzo; Semestre aperto: nuova prova di recupero, scritta e orale, dei crediti formativi per i Corsi di studio affini e per quelli di Medicina; Test Medicina 2026-2027: le nuove date; Medicina, lezioni al via in università dopo il semestre filtro.

Università: Unicamillus, open day Medicina e Odontoiatria il 4 marzoRoma, 18 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Mercoledì 4 marzo, l’Università UniCamillus invita studenti e famiglie a scoprire il mondo dell’Ateneo durante il suo open day, a partire dalle 14.30, presso l’Au ... lanuovasardegna.it

Test di ammissione a Medicina e Odontoiatria. Quasi 9mila candidati all’Università Cattolica di RomaIl 30 marzo la prova di selezione. I candidati per Medicina sono 8.330, in prevalenza donne (5.525), e si contenderanno uno dei 270 posti a concorso: circa 1 ogni 30 candidati. Per Odontoiatria i ... quotidianosanita.it

Testbusters - Test Medicina, Odontoiatria e Veterinaria | Milan - facebook.com facebook