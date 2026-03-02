Iran terzo giorno di fuoco in Medio Oriente Fumo sull' ambasciata Usa a Kuwait City

In Medio Oriente, il terzo giorno consecutivo di attacchi vede l'Iran colpire diverse città della regione. Questa mattina si sono verificati esplosioni ad Abu Dhabi, Dubai, Doha, Manama e Kuwait City, coinvolgendo basi e capitali sotto controllo statunitense. Le esplosioni sono state segnalate in più località, creando un clima di tensione e preoccupazione tra le autorità e i residenti della zona.

Esplosioni in cinque capitali del Golfo. Attacchi israeliani su Beirut, in risposta ai razzi di Hezbollah. Trump fissa i tempi dell'operazione: "Quattro settimane". Hormuz e il rischio economico globale. Alle 15 Crosetto e Tajani in Senato Terzo giorno di fuoco nel Golfo. L'Iran colpisce per la terza volta consecutiva le capitali e le basi americane nella regione: esplosioni questa mattina ad Abu Dhabi, Dubai, Doha, Manama e Kuwait City. Fumo si alza dall'ambasciata americana in Kuwait, ma il personale è al riparo. Sale il bilancio delle vittime nei paesi del Golfo. Per la prima volta è stato attaccato anche il Libano, con un attacco israelianon in risposta al lancio di razzi da parte di Hezbollah. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Medio Oriente in fiamme: l’Iran risponde colpendo obiettivi Usa in Qatar, Bahrein, Kuwait ed Emirati Arabi. Esplosioni anche a RiadIl Medio Oriente è in fiamme dopo l’attacco congiunto israeliano-americano di questa mattina contro l’Iran.

Leggi anche: Iran-USA, il Medio Oriente sull’orlo del baratro: “Probabile raid nelle prossime 24 ore”

Caccia F15 Usa si schianta vicino alla base in Kuwait. Forse abbattuto dal fuoco amico

Temi più discussi: Attacchi Israele-USA in Iran, il terzo giorno di guerra; Attacco di Usa e Israele all'Iran: 7 grafici per capire come siamo arrivati fin qui - ISPI; Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato; In Iran è giallo su Ahmadinejad, Trump: 'Il conflitto potrebbe durare 4 settimane'.

Attacco Iran, segnalazioni fumo sopra ambasciata Usa a Kuwait CityUna colonna di fumo è stata osservata nell’area dell’ambasciata degli Stati Uniti a Kuwait City mentre si moltiplicano le segnalazioni di velivoli intercettati nei cieli del Paese. Le autorità parlano ... tg24.sky.it

Il Regno Unito avvia operazione per i cittadini nel Medio Oriente - facebook.com facebook

Medio Oriente: Meloni sente i leader e aggiorna Mattarella sugli ultimi sviluppi x.com