Terra dei Fuochi doppio blitz dell' Arma Sequestrata discarica con 6 tonnellate di rifiuti e azienda di abbigliamento

Nella Terra dei Fuochi, i Carabinieri di Marcianise hanno effettuato due operazioni importanti. Durante i controlli, hanno scoperto una discarica abusiva con oltre 6 tonnellate di rifiuti e un'azienda di abbigliamento che operava senza autorizzazioni. L'intervento mira a contrastare l’illegalità e a proteggere l’ambiente locale. Le forze dell’ordine hanno sequestrato i materiali e avviato le pratiche per le sanzioni del caso. Un passo deciso contro le attività illecite che minacciano la salute della zona.

Controlli serrati nella cosiddetta Terra dei Fuochi hanno portato a un doppio intervento dei Carabinieri della Compagnia di Marcianise, impegnati in servizi mirati alla tutela ambientale sul territorio. A Orta di Atella, in via Masseria del Barone, i militari hanno individuato e sottoposto a sequestro penale una discarica a cielo aperto estesa su circa 75 metri quadrati. L’area è stata posta sotto sequestro e affidata in custodia al responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, mentre l’Autorità Giudiziaria è stata immediatamente informata dai Carabinieri della locale Stazione. La donna è ritenuta responsabile di stoccaggio illecito di rifiuti speciali non pericolosi, accantonati senza la prescritta annotazione sul registro di carico e scarico.🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Terra dei Fuochi, sequestrato capannone con 170 tonnellate di rifiuti tessili a Pastorano: denunciato un imprenditore

Leggi anche: Terra dei Fuochi: smaltite 1100 tonnellate di rifiuti, via alle bonifiche

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.