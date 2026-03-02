Terra dei fuochi | Commissione Ecomafie in missione a Caserta e Napoli

Una delegazione della Commissione Ecomafie si è recata nelle province di Caserta e Napoli per un sopralluogo nei territori interessati. La visita si è concentrata su alcune aree specifiche, dove sono stati esaminati i siti di discariche abusive e di attività di smaltimento illecito. Durante l’ispezione, sono stati raccolti dati e materiali che saranno analizzati nelle prossime settimane. La missione si inserisce in un’indagine più ampia sui reati ambientali nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Missione nei territori delle province di Caserta e Napoli nell’ambito del filone d’inchiesta sul ‘sistema di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, con particolare riguardo alla cosiddetta Terra dei Fuochi e all’inquinamento delle acque’ di una delegazione della ‘Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari’, presieduta dal deputato Jacopo Morrone. Mercoledì, nella mattinata (ore 9-12.30 circa), la delegazione composta dal presidente Morrone e dai commissari Carmela Auriemma (M5s), Francesco Emilio Borrelli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Terra dei fuochi: Commissione Ecomafie in missione a Caserta e Napoli Presidente della Commissione Ambiente, Flocco: “Terra dei fuochi, rimozione dei rifiuti segna una svolta attesa”“Esprimo piena soddisfazione per l’avvio delle attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti nei 17 siti del Casertano e nell’area di Ponte Riccio,... Terra dei fuochi, delegazione della commissione parlamentare in visita nel casertanoNei territori delle province di Caserta e Napoli nell’ambito del filone d’inchiesta sul ‘sistema di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania,... Tutto quello che riguarda Commissione Ecomafie. Discussioni sull' argomento Terra dei Fuochi. Delegazione della Commissione parlamentare ecomafie in missione anche nel casertano; Terra fuochi; Commissione; Archivi. Presidente della Commissione Ambiente, Flocco: Terra dei Fuochi, bene il protocollo tra Commissariato bonifiche e AnasLa sinergia tra Commissariato e Anas consentirà interventi più rapidi, efficaci e sicuri nelle aree della Terra dei Fuochi, migliorando la sicurezza delle ... napolivillage.com Campania, Terra dei Fuochi. Flocco (M5S): Bene il protocollo tra Commissariato bonifiche e AnasNapoli, 26 Febbraio - La firma del Protocollo di Collaborazione tra il Commissario Unico di Governo per la bonifica delle discariche e Anas Campania ... sciscianonotizie.it https://short.do/fX17YX Terra dei Fuochi. Delegazione della Commissione parlamentare ecomafie in missione anche nel casertano - facebook.com facebook Pubblicata la Relazione della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulle Ecomafie: le corse clandestine di cavalli utilizzate dal potere mafioso per esercitare violenza e sfruttamento. Nel 2024, 70 denunciati e 29 cavalli sequestrati! x.com