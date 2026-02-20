Presidente della Commissione Ambiente Flocco | Terra dei fuochi rimozione dei rifiuti segna una svolta attesa

Il presidente della Commissione Ambiente, Flocco, ha annunciato che la rimozione dei rifiuti nei 17 siti del Casertano e a Ponte Riccio, a Giugliano, rappresenta un passo importante contro l’emergenza ambientale. La decisione nasce dopo anni di discariche abusive e incendi di rifiuti che hanno peggiorato la qualità dell’aria e dell’acqua. Le operazioni di smaltimento sono cominciate questa settimana, con l’obiettivo di liberare aree critiche e migliorare la salute dei residenti. La messa in atto di queste azioni segna un cambiamento concreto.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Esprimo piena soddisfazione per l'avvio delle attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti nei 17 siti del Casertano e nell'area di Ponte Riccio, a Giugliano in Campania, nell'ambito degli interventi previsti per la Terra dei Fuochi. Si tratta di un passo concreto, atteso da tempo, che conferma la volontà di affrontare con serietà una delle emergenze ambientali più gravi del nostro territorio". Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Ambiente, Salvatore Flocco. "Rivolgo un sentito ringraziamento all'Assessora regionale all'Ambiente, Claudia Pecoraro, per la determinazione con cui ha seguito l'iter di questo intervento.