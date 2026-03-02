Terni Volley Academy | spinta record dagli spalti e dai social La salvezza diretta passa dallo ‘spareggio’

La Conad Pala Terni Volley Academy ha disputato l’ultima partita casalinga della stagione regolare, con un pubblico numeroso sugli spalti e un’ampia partecipazione sui social. Durante l’incontro, sono stati registrati record di presenze e di coinvolgimento online, mentre il risultato della partita ha portato alla definizione della possibilità di salvezza diretta attraverso uno spareggio. La partita si è conclusa in un clima di festa.

I rossoverdi conquistano il quarto punto consecutivo, sempre al tie-break. Domenica 15 marzo lo scontro decisivo in casa del Galatone Un pomeriggio di festa ha segnato l’ultima partita casalinga della stagione regolare per la Conad Pala Terni Volley Academy. I rossoverdi hanno ottenuto il quarto punto consecutivo, cedendo al tie-break contro Modica e agganciando così il Galatone al terzultimo posto della classifica. Domenica 15 marzo si giocherà la sfida decisiva per la salvezza diretta. In caso di sconfitta – con qualsiasi punteggio - si apriranno le porte dei play-out. Una giornata da ricordare per i Dragons, arricchita dalla presenza di Nelson Dida, ospite speciale che si è intrattenuto in sala stampa nel prepartita. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Terni Volley Academy, la salvezza diretta dei Dragons si allontana: cosa dice il regolamentoCinque partite per evitare i Play out (o peggio la retrocessione diretta) per il Terni Volley Academy. Leggi anche: Terni Volley Academy-Sabaudia 1-3, torna in salita la strada salvezza: rossoverdi battuti al PalaTerni Terni Volley Academy sta trasmettendo dal vivo. Contenuti e approfondimenti su Terni Volley Academy. Temi più discussi: Serie A3, sfida all'agguerrita Terni Volley Academy: la capolista Domotek vuole la vittoria; Dragons pronti alla partita della stagione, al Pala Terni anche Nelson Dida; Per Terni nello sprint finale c’è Modica. Il Volley Modica si impone in casa del TerniServono 2 ore e 12 minuti di battaglia all’ Avimec Modica per piegare un Terni Volley Academy orgoglioso e sostenuto da un PalaTerni gremito all’inverosimile, con in tribuna anche l’ ex portiere del ... lasicilia.it Terni Volley Academy-Avimecc Modica 2-3: Dida ospite d'onoreNelson Dida ospite d’onore a Terni grazie a Francesco Biribanti: l’ex portiere del Milan assiste a Terni Volley–Modica in un PalaTerni gremito. ternananews.it AM Terni Television. . Prezioso punto conquistato dal Conad PalaTerni Volley Academy - facebook.com facebook Grande pubblico per #Terni #Volley Academy- #Modica al #PalaTerni. #pallavolo #A3 #JavierMartinez #Umbria #Sicilia x.com