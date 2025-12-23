Terni Stefano Bandecchi | Quarant’anni di degrado a Collescipoli Un borgo lasciato andare in rovina
Una candidatura inviata ufficialmente lo scorso 12 settembre per inserire Collescipoli tra i ‘Borghi più belli d’Italia’ per il biennio 20262027. Il sindaco Stefano Bandecchi ha certificato ciò che era emerso da un approfondimento di ‘Repubblica’ e ripreso dal Consigliere comunale del Gruppo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Terni, Claudio Fiorelli e M5S Terni: "Due mesi di città paralizzata per un risultato vergognoso. Ora Stefano Bandecchi torni a occuparsi di Terni"
Leggi anche: Terni, Stefano Bandecchi: “Promuoviamo senso civico e responsabilità”. Riapre lo sportello ‘aiutiAMO Terni”
Terni, Bandecchi ancora contro Proietti: «Con 600 milioni ci faccio un ospedale in ogni città dell’Umbria» - Sabato mattina la presidente di Regione Stefania Proietti, introducendo l’incontro durante il quale sono state presentate le cinque aree idonee per costruire il nuovo ospedale di Terni, ha detto: «Dob ... umbria24.it
Nuovo ospedale Terni: consiglio comunale in pressing sulla Regione per luogo, tempi e costi - di Maria Giulia Pensosi Il consiglio comunale di Terni ha votato un atto di indirizzo che impegna la Regione Umbria sul nuovo ospedale di Terni. umbria24.it
Bandecchi attacca la Regione: «Rapporti istituzionali disgustosi. Sullo stadio-clinica la responsabilità è loro» - Stefano Bandecchi, in veste di sindaco di Terni, è intervenuto in conferenza stampa affrontando in modo diretto e critico il rapporto istituzionale con la Regione Umbria e le ricadute sulla vicenda de ... ternananews.it
AM Terni Television. . Stefano Bandecchi: “Dalla Proietti uno sgarbo istituzionale” - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.