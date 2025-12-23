Terni Stefano Bandecchi | Quarant’anni di degrado a Collescipoli Un borgo lasciato andare in rovina

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una candidatura inviata ufficialmente lo scorso 12 settembre per inserire Collescipoli tra i ‘Borghi più belli d’Italia’ per il biennio 20262027. Il sindaco Stefano Bandecchi ha certificato ciò che era emerso da un approfondimento di ‘Repubblica’ e ripreso dal Consigliere comunale del Gruppo. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

