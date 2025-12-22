Terni Stefano Bandecchi | Rinuncia all’ampliamento del Campo Scuola per costi lievitati Opposizione in subbuglio
Ampliamento, riapertura, costi. Il Campo Scuola Casagrande è stato oggetto di un dibattito piuttosto acceso nel Consiglio comunale di lunedì 22 dicembre. Originariamente era in calendario il punto inerente ad alcuni elementi tecnici, propedeutici all’inaugurazione. In particolare l’adeguamento. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Terni, Stefano Bandecchi: “Una festa dello sport per la riapertura del Campo Scuola”. Stop ufficiale all’ampliamento
Leggi anche: Terni, Marco Cecconi: “Criticità evidenti per l’ampliamento del Campo Scuola. Facile essere profeti”
Terni, Bandecchi ancora contro Proietti: «Con 600 milioni ci faccio un ospedale in ogni città dell’Umbria» - Sabato mattina la presidente di Regione Stefania Proietti, introducendo l’incontro durante il quale sono state presentate le cinque aree idonee per costruire il nuovo ospedale di Terni, ha detto: «Dob ... umbria24.it
Nuovo ospedale Terni: la furia di Bandecchi, il plauso della maggioranza e le perplessità dell’opposizione - Sabato la presentazione dello studio che ha individuato le cinque aree idonee che, come previsto dalla presidente di Regione Stefania Proietti, non avrebbero «messo d’accordo tutti al 100%». umbria24.it
Bandecchi attacca la Regione: «Rapporti istituzionali disgustosi. Sullo stadio-clinica la responsabilità è loro» - Stefano Bandecchi, in veste di sindaco di Terni, è intervenuto in conferenza stampa affrontando in modo diretto e critico il rapporto istituzionale con la Regione Umbria e le ricadute sulla vicenda de ... ternananews.it
Radio Tele Galileo. . "Nel 2027 gli Europei di Tiro con l'arco 3D a Stroncone, ma ci sono ancora aspetti da sistemare". L'auspicio del presidente degli Arcieri Città di Terni, Stefano Tombesi, al Trofeo di Natale con premiazione di tutti i medagliati della società. T - facebook.com facebook
