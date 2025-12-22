Terni Stefano Bandecchi | Rinuncia all’ampliamento del Campo Scuola per costi lievitati Opposizione in subbuglio

Nuovo ospedale Terni: la furia di Bandecchi, il plauso della maggioranza e le perplessità dell’opposizione - Sabato la presentazione dello studio che ha individuato le cinque aree idonee che, come previsto dalla presidente di Regione Stefania Proietti, non avrebbero «messo d’accordo tutti al 100%». umbria24.it

Bandecchi attacca la Regione: «Rapporti istituzionali disgustosi. Sullo stadio-clinica la responsabilità è loro» - Stefano Bandecchi, in veste di sindaco di Terni, è intervenuto in conferenza stampa affrontando in modo diretto e critico il rapporto istituzionale con la Regione Umbria e le ricadute sulla vicenda de ... ternananews.it

Radio Tele Galileo. . "Nel 2027 gli Europei di Tiro con l'arco 3D a Stroncone, ma ci sono ancora aspetti da sistemare". L'auspicio del presidente degli Arcieri Città di Terni, Stefano Tombesi, al Trofeo di Natale con premiazione di tutti i medagliati della società. T - facebook.com facebook

