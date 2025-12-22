Terni Stefano Bandecchi | Rinuncia all’ampliamento del Campo Scuola per costi lievitati Opposizione in subbuglio

Ampliamento, riapertura, costi. Il Campo Scuola Casagrande è stato oggetto di un dibattito piuttosto acceso nel Consiglio comunale di lunedì 22 dicembre. Originariamente era in calendario il punto inerente ad alcuni elementi tecnici, propedeutici all’inaugurazione. In particolare l’adeguamento. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

