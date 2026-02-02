Terni tenta il suicidio impiccandosi in carcere | provvidenziale intervento della Polizia Penitenziaria

Nella serata di domenica, un detenuto straniero nel carcere di Terni ha tentato di togliersi la vita impiccandosi. L’intervento della Polizia Penitenziaria si è rivelato provvidenziale e ha evitato il peggio. La situazione resta sotto controllo, ma il fatto riaccende il dibattito sulla sicurezza e le condizioni delle carceri in Italia.

Nuovo fatto di cronaca legato al carcere di Terni. Nella serata di domenica 1° febbraio un detenuto straniero ha tentato il suicidio tramite impiccamento. Provvidenziale l'intervento degli agenti della Polizia Penitenziaria che sono entrati nella cella, liberando il detenuto dal cappio, prestando i primi soccorsi ed evitando il peggio. Episodi come questo confermano che, nonostante tutto, la sicurezza e la tutela della vita all'interno degli istituti penitenziari continuano a reggersi sul sacrificio, sulla preparazione e sul senso di responsabilità dei singoli operatori, non certo su un sistema che necessita urgenti interventi e investimenti concreti.

