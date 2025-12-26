Reagisce alla rapina alla fermata dell'autobus ragazzo accoltellato alla schiena in via Argine
Reagisce alla rapina, accoltellato alla schiena L'episodio a Napoli, la vittima ha 25 anni e non è grave. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Reagisce alla rapina, accoltellato alla schiena
Leggi anche: Si oppone alla rapina della bici, 28enne accoltellato alla schiena a Giugliano
Rapina con spray urticante a Verona, denunciati due ventenni - Un ragazzo è stato aggredito vicino alla stazione di Porta Nuova e costretto a consegnare smartphone e carta di credito. rainews.it
Rapina alla fermata del bus e fuga armata nel centro città: due arresti a San Giuliano Milanese - Il sindaco Segala: «La sicurezza è un diritto, servono regole più efficaci contro l’immigrazione irregolare» ... 7giorni.info
Si è ritrovato circondato da cinque persone, tutti volto coperto, che gli hanno imposto di consegnare l'incasso. E, quando ha reagito, uno dei criminali ha sparato Un 28enne è stato ferito alla coscia da un gruppo di rapinatori - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.