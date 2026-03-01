resiste alla rapina sulla tramvia e viene accoltellato

Oggi pomeriggio a Firenze, sulla linea T2 della tramvia, si è verificato un tentativo di rapina. Un passeggero ha cercato di opporsi all’aggressore, che lo ha accoltellato. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di domenica e la persona coinvolta è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Firenze, 1 marzo 2026 – Tentativo di rapina nel primo pomeriggio di oggi, domenica, a bordo della tramvia, sulla linea T2. E’ successo tutto all’altezza della fermata “Rosselli”, dove un peruviano di 43 anni è stato circondato da cinque connazionali. Il gruppo prima lo ha spintonato per tentare di rubargli il portafogli, poi lo ha minacciato con dei coltelli quando la vittima della tentata rapina ha opposto resistenza. Uno degli aggressori lo ha colpito con un fendente alla schiena; l’aggressore è poi scappato. Il 43enne, ferito, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 ma a quanto risulta non versa in gravi condizioni. Sul caso indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

