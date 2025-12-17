Sorpassa un’auto sente un botto e paga 240 euro | sannita vittima della ‘truffa dello specchietto’

Un uomo sannita si trova coinvolto in una truffa ormai tristemente nota, che gli costa 240 euro e un imprevisto spiacevole. La 'truffa dello specchietto' continua a mietere vittime lungo le strade italiane, come dimostra l’episodio avvenuto lo scorso 7 dicembre nell’hinterland napoletano. Un semplice tentativo di sorpasso si trasforma in un inganno ingegnoso, lasciando il cittadino beneventano a fare i conti con le conseguenze di una tr

Tempo di lettura: 3 minuti La truffa dello specchietto non muore mai. Ne è rimasto vittima un cittadino beneventano lo scorso 7 dicembre, su una delle strade statali dell’hinterland napoletano, che stava percorrendo per rientrare a casa nel Sannio dopo una giornata di lavoro. Ancora oggi l’involontario protagonista di questa vicenda si chiede come sia potuto cadere nel raggiro, sebbene la sua storia abbia avuto un lieto fine, come vedremo. Questi i fatti. Il nostro lettore Antonio (nome di fantasia), mentre percorreva un’arteria a doppia corsia, si è trovato davanti un’Alfa Romeo che procedeva ad un’andatura che potremmo definire “turistica”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

