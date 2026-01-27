In tre tentano di sfuggire al controllo ma sono costretti dai Carabinieri ad abbandonare l’auto rubata su cui viaggiavano e la refurtiva a bordo

In un’operazione coordinata, i Carabinieri di Arezzo hanno fermato un uomo coinvolto in un tentativo di fuga. Tre persone, a bordo di un’auto rubata, sono state costrette ad abbandonare il veicolo e la refurtiva. L’intervento ha visto il coinvolgimento di diverse unità e militari, che hanno assicurato alla giustizia il responsabile, ritenuto responsabile di vari reati, tra cui ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – I Carabinieri della Compagnia di Città della Pieve (PG), insieme a personale della Squadra di Intervento Operativo (SIO) del 6° Battaglione Mobile "Toscana" di Firenze, con il prezioso contributo di due militari, entrambi liberi dal servizio e originari del posto, in forza alla limitrofa Compagnia Carabinieri di Cortona (AR), hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto di iniziativa nei confronti di un 32enne, di nazionalità albanese, in Italia senza fissa dimora, ritenuto responsabile di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere in concorso.

