Follia ad Adrano vicino Catania 54enne distrugge l' auto di un uomo perché convinto che sia l' amante della ex

Un uomo di 54 anni ha distrutto l’auto di un altro uomo ad Adrano, vicino Catania. Era convinto che fosse l’amante della sua ex moglie e ha deciso di sfogare la rabbia rompendo i vetri dell’auto. La polizia ha fermato il 54enne e lo ha portato in caserma, dove ora rischia di finire nei guai per danneggiamento.

Un deferimento all’Autorità Giudiziaria: questo il bilancio di un episodio di danneggiamento avvenuto ad Adrano (Catania), dove un uomo di 54 anni è stato individuato dalla Polizia come presunto responsabile della distruzione dei finestrini dell’auto di un altro uomo, ritenuto l’amante della sua ex moglie. L’episodio è stato ricondotto a motivi personali legati a presunti atteggiamenti persecutori. Paura ad Adrano, Catania L’intervento degli agenti è scaturito da una segnalazione ricevuta dalla sala operativa della Questura, che ha allertato la volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano (Catania) dopo la denuncia di danneggiamento di un’auto in sosta nei pressi di un istituto scolastico. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Follia ad Adrano vicino Catania, 54enne distrugge l'auto di un uomo perché convinto che sia l'amante della ex Approfondimenti su Adrano Catania Danneggia l'auto di un uomo ritenendolo l’amante dell'ex moglie: denunciato 54enne La polizia di Adrano ha denunciato un uomo di 54 anni, già noto alle forze dell’ordine, per aver danneggiato un’auto. Catania, viola il divieto di avvicinamento all’ex compagna e le distrugge l’auto: arrestato 42enne La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un uomo di 42 anni per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex compagna, previsto dalla sorveglianza speciale, e aver danneggiato la sua auto. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Adrano Catania Argomenti discussi: Follia dopo la separazione, accecato dalla gelosia distrugge l'auto del presunto amante dell'ex moglie.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.