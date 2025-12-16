Tenta truffa dello specchietto | denunciato 42enne
Un 42enne della provincia di Avellino è stato denunciato dai Carabinieri di Forino per aver tentato di mettere in atto la truffa dello specchietto. L'uomo è stato deferito all'Autorità Giudiziaria, nell'ambito di un'operazione volta a contrastare i reati di natura fraudolenta.
I Carabinieri della Stazione di Forino, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 42enne della provincia di Avellino ritenuto responsabile del reato di “truffa”. Nella circostanza, il predetto già noto alle forze dell’ordine, aveva tentato nel comune di Contrada di far credere ad una. Avellinotoday.it
La truffa dello specchietto, ecco come funziona
