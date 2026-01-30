Tentano di raggirare un anziano con la truffa del finto carabiniere a Lascari vicino Palermo arrestati

Due giovani di Catania sono stati arrestati a Lascari, vicino Palermo, per aver tentato di raggirare un anziano con la truffa del finto carabiniere. L’episodio si è risolto grazie all’intervento tempestivo del parroco e dei Carabinieri, che hanno fermato i truffatori prima che potessero portare a termine il raggiro.

Due arresti, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Lascari, in provincia di Palermo, dove due giovani originari della provincia di Catania sono stati fermati in flagranza per truffa aggravata ai danni di un anziano residente. L’intervento è stato reso possibile grazie alla tempestiva segnalazione del parroco locale, che ha riconosciuto il tentativo di raggiro secondo il noto schema della “truffa del finto carabiniere”. La tentata truffa in provincia di Palermo L’operazione è stata portata a termine dalla Stazione di Lascari (Palermo) in collaborazione con il Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Cefalù. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Tentano di raggirare un anziano con la truffa del finto carabiniere a Lascari vicino Palermo, arrestati Approfondimenti su Lascari Palermo Tentano la truffa del "finto carabiniere": denunciati due ragazzi Due giovani dell’hinterland napoletano sono stati denunciati dai carabinieri di Laviano per aver tentato di truffare un anziano di Santomenna, fingendosi carabinieri. La truffa del finto carabiniere a un anziano di 84 anni La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Lascari Palermo Argomenti discussi: La truffa del finto carabiniere. Tentano di raggirare un’anziana: Sua figlia trattenuta in caserma; Tentano di raggirare un anziano con la tecnica del 'finto incidente': truffa sventata dalla polizia; Truffa della Ferrari: rivenditore nei guai; Truffa del finto carabiniere a Roma, 56enne incastrato dalla vittima e arrestato in flagranza di reato. Salerno, allarme truffe agli anziani: finto poliziotto tenta di raggirare un anziano, denunciatoMalfattori si fingono agenti di polizia e tentano di raggirare gli anziani. Ecco come difendersi, parla il Questore di Salerno ... infocilento.it Finto carabiniere tenta di truffare anziana ma lei lo fa arrestareHa provato a raggirare un'anziana con la truffa del finto carabiniere, raccontandole al telefono che la figlia era stata coinvolta in un grave incidente stradale e che occorrevano soldi e gioielli per ... ansa.it Tentano di raggirare un anziano con la tecnica del ‘finto incidente’: truffa sventata dalla polizia Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com TENTANO DI RAGGIRARE NUZZI MENTRE PARLA DI TRUFFE A DENTRO LA NOTIZIA (L'ARTICOLO NEL LINK AL PRIMO COMMENTO). Al conduttore chiedono 845 euro in diretta tv. #Nuzzi #DentrolaNotizia #gianluiginuzzi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.