Tensioni internazionali scontro politico in Italia | le parole di Schlein e il caso Crosetto

In Italia, il dibattito politico si accende con le dichiarazioni di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, che critica la linea del governo riguardo alle azioni di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Schlein invita l’esecutivo a non seguire ciecamente gli alleati americani. Nel frattempo, si susseguono tensioni internazionali su questo fronte, mentre il caso Crosetto rimane al centro dell’attenzione pubblica.

Schlein: "Il governo non si allinei ciecamente a Washington". La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, interviene con fermezza sull'offensiva condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, chiedendo chiarimenti all'esecutivo italiano. Secondo la leader dem, l'Italia non può permettersi di appiattirsi sulle posizioni dell'amministrazione americana, perché ciò rischierebbe di compromettere in modo irreparabile il tradizionale ruolo diplomatico riconosciuto al nostro Paese nella regione mediorientale. Schlein ha inoltre criticato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolineando come l'amicizia rivendicata con l'ex presidente americano Donald Trump non abbia garantito alcun preavviso sull'attacco, lasciando persino il ministro della Difesa italiano bloccato all'estero.

