Attacco all’Iran Crosetto bloccato a Dubai | è scontro politico

Il ministro della Difesa è rimasto bloccato a Dubai con la famiglia, mentre si svolgevano riunioni sulle ultime evoluzioni della crisi in Medio Oriente, dopo l’attacco di Israele e degli Stati Uniti all’Iran. La sua assenza dai tavoli di discussione ha attirato l’attenzione e ha generato discussioni politiche, rendendo nota la sua impossibilità di partecipare alle decisioni in un momento delicato.

Il ministro della Difesa era partito venerdì nonostante i report di intelligence segnalassero il rischio di una escalation. Nemmeno l'Aise sarebbe stata a conoscenza del viaggio. Imbarazzo per il governo. Il M5s ora chiede le dimissioni del meloniano. L'assenza del ministro della Difesa Guido Crosetto, bloccato con la famiglia a Dubai, dai tavoli in cui si seguiva l'evoluzione della crisi in Medio Oriente dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran è diventata un caso politico. A quanto pare, nessuno al governo, e nemmeno l'Aise, i servizi esteri, sarebbero stato a conoscenza del viaggio del ministro negli Emirati «per motivi personali». Crosetto come ricostruito da Repubblica, era partito venerdì con un volo di linea per raggiungere e mettere in sicurezza la famiglia che si trovava proprio a Dubai.