Tensione Tajani Conte Trump a me non mi chiama Tony invece a te Giuseppi…

Durante una seduta della commissione al Senato, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto uno scambio acceso con il leader dell’opposizione. Tajani ha fatto notare che l’ex presidente degli Stati Uniti si rivolge a lui con il suo nome, mentre con il leader dell’opposizione usa un soprannome. La discussione si è protratta con toni vivaci e senza tentativi di mediazione.

Nel momento della replica il titolare della Farnesina si rivolge a Conte che aveva chiesto se la Germania fosse stata o meno avvertita dell’attacco in Iran: “Noi – dice Tajani – come i tedeschi e i polacchi siamo stati informati ad operazione iniziata. I tedeschi sono coloro che abitano in Germania. Per quanto riguarda il rapporto con gli Usa ed il tricolore, onorevole Conte, a me Trump non mi ha mai chiamato Tony a lei invece Giuseppi. Io non mi vergogno di niente, ma di cosa mi dovrei vergognare me lo venga a dire.. il cappello (dice riferendosi alle parole del leader M5s ndr) era un regalo. Io non sono andato in ginocchio dalla Merkel né da Trump, a dire ‘ci penso io’, come ha fatto lei onorevole Conte, non mi faccio chiamare Giuseppi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Scontro Conte-Tajani su Iran. Il ministro: "Trump non mi chiama Tony, a lei la chiamava Giuseppi"

Violento scontro verbale tra Tajani e Conte in Senato, "a me Trump non mi ha mai chiamato Toni, a te Giuseppi"

