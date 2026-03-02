tensione al beccaria detenuti si lanciano oggetti dalle celle e appiccano incendi

Stasera al carcere minorile Beccaria di Milano si sono verificati momenti di tensione quando alcuni detenuti si sono lanciati oggetti dalle celle e hanno appiccato incendi. La protesta è partita con scontri tra gruppi di giovani all’interno di diverse celle e si è protratta fino alle ventidue. Sul posto sono intervenute le forze di polizia per contenere la situazione.

Milano, 1 marzo 2026 – Tensione, questa sera, al carcere minorile Beccaria di Milano. Una protesta, iniziata con liti e aggressioni tra gruppi di detenuti in celle diverse, è andata in scena intorno alle 22. Non si segnalano feriti, al momento, o evasioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Gruppo di intervento operativo della Polizia Penitenziaria e i Vigili del fuoco, in prevenzione, dato che spesso in caso di tensioni nelle carceri viene dato fuoco a suppellettili o arredi. Sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile, su richiesta di ausilio di personale della Polpen. Alcuni detenuti si sono lanciati oggetti da due differenti celle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

