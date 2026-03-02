Alcuni tennisti sono rimasti a Dubai, tra cui Medvedev e Rublev, perché non riescono a lasciare la città. L’ATP ha confermato che sta lavorando per riportarli a casa, senza fornire dettagli sulle motivazioni o sui tempi previsti. La situazione coinvolge più di 40 persone tra giocatori, arbitri e altri addetti, mentre le autorità non hanno ancora comunicato ulteriori informazioni.

(Adnkronos) – Paura per i tennisti bloccati a Dubai. Oltre 40 persone tra giocatori, arbitri e membri dello staff o addetti al circuito Atp sono bloccati negli Emirati Arabi dopo aver giocato il torneo 500 di Dubai a causa dell'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, che ha comportato lo scoppio di una nuova guerra in Medio Oriente. I missili di Teheran hanno colpito molti Paesi della zona, tra cui proprio Dubai, portando alla chiusura dello spazio aereo. Tra i tennisti bloccati, senza possibilità di tornare a casa al momento, ci sono Daniil Medvedev, vincitore del torneo, Tallon Griekspoor, finalista che non è potuto scendere in campo a causa di un infortunio, Andrey Rublev e diversi doppisti tra cui Marcelo Arevalo, Mate Pavic, Harri Heliovaara e Henry Patten. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Medvedev, Rublev e i tennisti bloccati a Dubai, anche la scherma rinviataSport e politica sono spesso legati a doppio filo, soprattutto quando di mezzo ci sono voli internazionali ed eventi globali.

Leggi anche: ATP Dubai 2026, nessuna sorpresa di giornata. Avanti Bublik, Medvedev, Rublev e Mensik

Aggiornamenti e notizie su Tennisti bloccati.

Temi più discussi: Caos a Dubai, l’Atp convoca una riunione d’emergenza per i tennisti bloccati in città: chi sono e qual è la situazione; Medvedev bloccato a Dubai: Sto bene, ma non so quando potrò ripartire; Tennisti bloccati a Dubai: ecco le strade per ‘evadere’ proposte dall’Atp; Tennisti bloccati a Dubai, da Medvedev a Rublev. Atp: Lavoriamo per portarli a casa.

Medvedev, Rublev e i tennisti bloccati a Dubai, anche la scherma rinviataMedio Oriente nel caos. Si allunga la lista di eventi fermati e sportivi impossibilitati a spostarsi ... msn.com

Tennisti bloccati a Dubai, da Medvedev a Rublev. Atp: Lavoriamo per portarli a casaTestimonianza diretta di quanto sta succedendo a Dubai è arrivata dal doppista finlandese Harri Heliovaara: È possibile lasciare gli Emirati soltanto via terra passando per l’Oman o l’Arabia Saudita, ... adnkronos.com

Anche Holger Rune, come i diversi tennisti bloccati a Dubai, sta vivendo una situazione non semplice da gestire. Il danese si trova a Doha, dove sta seguendo il duro periodo di riabilitazione presso l'Ospedale Ortopedico e di Medicina dello Sport Aspetar. Stat - facebook.com facebook

Tennisti bloccati a Dubai: ecco le strade per 'evadere' proposte dall'Atp x.com