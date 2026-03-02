medvedev rublev e i tennisti bloccati a dubai anche la scherma rinviata

A Dubai, Medvedev e Rublev, insieme ad altri tennisti, sono rimasti bloccati a causa delle restrizioni di viaggio, mentre anche le competizioni di scherma sono state rinviate. La situazione in Medio Oriente si aggrava, portando all’interruzione di numerosi eventi sportivi e impedendo agli atleti di spostarsi normalmente. La lista delle discipline coinvolte si allunga, creando disagi per molte squadre e singoli atleti.

Sport e politica sono spesso legati a doppio filo, soprattutto quando di mezzo ci sono voli internazionali ed eventi globali. Viaggi stravolti, competizioni sospese, atleti bloccati lontano da casa e tanta incertezza sul futuro: sono questi i primi effetti della guerra in Medio Oriente sul mondo dello sport. L’escalation militare degli ultimi giorni sta complicando calendari e logistica di diverse discipline, dal tennis al volley, passando per i motori e la scherma. Oltre 40 tra tennisti, membri dello staff, arbitri, addetti alla sicurezza e giornalisti sono bloccati negli Emirati Arabi, in un hotel trasformato in un bunker a pochi giorni dall’inizio di Indian Wells. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

