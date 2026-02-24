ATP Dubai 2026 nessuna sorpresa di giornata Avanti Bublik Medvedev Rublev e Mensik

Bublik, Medvedev, Rublev e Mensik avanzano nel torneo di Dubai perché hanno vinto i loro match di primo turno. La giornata si è conclusa senza sconfitte tra i favoriti, confermando le aspettative. Bublik ha superato il suo avversario in due set, mentre Medvedev ha consolidato la sua posizione con una vittoria netta. Rublev e Mensik hanno dimostrato solidità, ottenendo successi chiari. Le loro prestazioni aprono la strada alle prossime sfide nel torneo.

© Oasport.it - ATP Dubai 2026, nessuna sorpresa di giornata. Avanti Bublik, Medvedev, Rublev e Mensik

Si sono completati i match di primo turno nell’ATP 500 di Dubai. Una giornata senza sorprese, dove tutte le teste di serie hanno vinto. Buon esordio per Alexander Bublik, numero due del seeding, che ha superato in due set il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 6-3 6-4 in poco più di un’ora di gioco ed ora affronterà l’olandese Tallon Griekspoor, che ha sconfitto il qualificato finlandese Otto Virtanen sempre con il medesimo punteggio di 6-3 6-4. Una delle partite più interessanti della giornata era quella tra Jakub Mensik ed Hubert Hurkcaz. Il ceco, giustiziere di Jannik Sinner nei quarti di finale a Doha, ha sconfitto il polacco in due set per 6-4 7-6 dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it ATP Hong Kong 2026: Sonego avanti, nessuna sorpresa. C’è Etcheverry per MusettiAll'ATP Hong Kong 2026, Sonego prosegue senza sorprese, mentre Musetti si prepara ad affrontare Etcheverry. LIVE Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: Bublik vince la prima finale, aumenta l’attesa per il doppioSegui in tempo reale gli aggiornamenti su MusettiSonego contro KhachanovRublev all'ATP Hong Kong 2026. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: ATP Dubai 2026, esordio vincente per Wawrinka sotto lo sguardo di Federer: Un onore aver giocato contro i Big 4; ATP Dubai, Wawrinka: Straordinario quello che fanno Sinner e Alcaraz. Roland Garros 2015 lo Slam del cuore; Errani/Paolini subito eliminate a Dubai, Siegemund/Zvonareva ai quarti di finale; Alcaraz trionfa a Doha contro Fils, per lui titolo numero 26. ATP Dubai 2026, Nardi ripescato ma subito sconfitto al primo turno da LeheckaSi ferma subito il cammino di Luca Nardi nell'ATP 500 di Dubai. Il tennista italiano era stato ripescato come lucky loser dopo il ritiro del francese ... oasport.it ATP Dubai 2026, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori annullano due match point ed approdano ai quartiRimonta vincente per Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nel primo turno dell'ATP 500 di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti: gli azzurri, accreditati della ... oasport.it Eccezionale balzo avanti della tennista canadese Victoria Mboko che lunedì entrerà in Top Ten. - facebook.com facebook