Nella partita di tennistavolo, l’Apuania Tennistavolo affronta una squadra di Sassari considerata difficile da battere. La formazione locale inizia bene, ma il loro sforzo non basta a conquistare la vittoria. La gara si conclude con un risultato che conferma le aspettative iniziali, senza sorprese o rovesciamenti di pronostico.

Niente colpaccio e pronostico rispettato per l’Apuania Tennistavolo che nella gara casalinga contro il Sassari, valida per la quarta giornata di ritorno del campionato nazionale di A1, non riesce nell’impresa di battere la capolista Sassari ed è superata con un 1-3 che replica il risultato dell’andata. I gialloazzurri partono forte e danno l’impressione di poter giocare alla pari, nonostante una classifica che tra le due formazioni mette 15 punti di differenza. Il primo ad andare al tavolo è Jon Sebastian Peon (nella foto) che supera l’ex di turno Andrea Puppo per 3-1 (11-8, 11-7, 6-11, 12-10). Ma poi sono i sardi a prendere in mano il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennistavolo. Sassari cliente ostico. L’Apuania parte bene ma l’impegno non basta

Tennistavolo Serie B1. Nel girone di ritorno avvio altalenante per l’ApuaniaUna sconfitta e una vittoria sono il bottino della Apuania Tennistavolo nelle prime due giornate del girone di ritorno del campionato nazionale di...

Tennistavolo In Serie C1. Apuania a tutto gas. Archiviate le pratiche. Grosseto e CascinaDue vittorie sonanti per la squadra della Apuania Tennistavolo nelle ultime due giornate del campionato nazionale di C1, girone I.