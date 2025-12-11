tennistavolo in serie c1 apuania a tutto gas archiviate le pratiche grosseto e cascina

L'Apuania Tennistavolo si conferma protagonista nel campionato di Serie C1, girone I, con due vittorie consecutive nelle ultime giornate. La squadra toscana dimostra grande determinazione e qualità, consolidando la propria posizione in classifica e lasciando alle spalle le pratiche di qualificazione. Un momento positivo che sottolinea l'ottimo stato di forma dei padroni di casa.

Due vittorie sonanti per la squadra della Apuania Tennistavolo nelle ultime due giornate del campionato nazionale di C1, girone I. I gialloazzurri del presidente Guglielmo Bellotti si impongono nettamente con lo stesso punteggio di 5-0, prima a Grosseto e poi tra le mura amiche con i Pulcini Cascina. A Grosseto, due punti sono firmati da Luca Della Rosa (1-3, 1-3), due da Salvador Reche Vazquez (nella foto, 0-3, 0-3) e uno da Lorenzo Cammarano. Contro i pisani del Cascina due punti sono arrivati da Lorenzo Cammarano (3-0, 3-0), due da Salvador Reche Vazquez (3-2, 3-0) e uno da Luca Della Rosa (3-0).