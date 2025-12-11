Tennistavolo In Serie C1 Apuania a tutto gas Archiviate le pratiche Grosseto e Cascina
L'Apuania Tennistavolo si conferma protagonista nel campionato di Serie C1, girone I, con due vittorie consecutive nelle ultime giornate. La squadra toscana dimostra grande determinazione e qualità, consolidando la propria posizione in classifica e lasciando alle spalle le pratiche di qualificazione. Un momento positivo che sottolinea l'ottimo stato di forma dei padroni di casa.
Due vittorie sonanti per la squadra della Apuania Tennistavolo nelle ultime due giornate del campionato nazionale di C1, girone I. I gialloazzurri del presidente Guglielmo Bellotti si impongono nettamente con lo stesso punteggio di 5-0, prima a Grosseto e poi tra le mura amiche con i Pulcini Cascina. A Grosseto, due punti sono firmati da Luca Della Rosa (1-3, 1-3), due da Salvador Reche Vazquez (nella foto, 0-3, 0-3) e uno da Lorenzo Cammarano. Contro i pisani del Cascina due punti sono arrivati da Lorenzo Cammarano (3-0, 3-0), due da Salvador Reche Vazquez (3-2, 3-0) e uno da Luca Della Rosa (3-0). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Ancora qualche ora prima della sfida con la Tennistavolo Polisportiva Bagnolese per il TT Sassari Spazio, intanto, alle parole del Presidente Marcello Cilloco dopo la vittoria di Giovedì nel campionato di serie A1 Femminile contro SudTirol "Siamo felici di cre - facebook.com Vai su Facebook
Tennistavolo In Serie C1. Apuania a tutto gas. Archiviate le pratiche. Grosseto e Cascina - Due vittorie sonanti per la squadra della Apuania Tennistavolo nelle ultime due giornate del campionato nazionale di C1, girone ... Come scrive sport.quotidiano.net
Tennistavolo, A1: la Top Spin Messina domani va in Toscana, sfida all’Apuania Carrara - La Top Spin Messina WatchesTogether viaggia alla volta della Toscana e la squadra del Presidente Giorgio Quartuccio affronterà domani in ... Lo riporta 98zero.com