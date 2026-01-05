Ranking ATP e WTA l’Italia firma un primato storico | mai così in alto nel tennis mondiale
L'Italia raggiunge un risultato significativo nel tennis mondiale, con un primato storico nei ranking ATP e WTA. Per la prima volta, quattro giocatori italiani sono tra i primi 24 del ranking ATP, mentre nel circuito femminile Paolini mantiene la posizione tra le prime dieci, contribuendo alla crescita complessiva del movimento tennistico italiano. Un traguardo importante che testimonia il progresso e la solidità del settore nel nostro Paese.
Nuovo record nel ranking ATP con quattro azzurri tra i primi 24 al mondo. Ottime notizie anche dal ranking WTA: Paolini resta in top 10 e cresce il movimento femminile italiano. L’Italtennis apre il 2026 con un risultato senza precedenti nella storia delle classifiche mondiali. L’ultimo aggiornamento del ranking ATP certifica infatti un primato assoluto: . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Atp Finals, Musetti sfida Alcaraz per il sogno semifinale e per dare a Sinner il primato nel ranking
Leggi anche: Quando inizia il tennis nel 2026? I primi tornei ATP e WTA a gennaio
Quando gioca l’Italia alla United Cup 2026? Orari con Svizzera e Francia dove vederla in tv e streaming.
Quanti punti possono guadagnare Paolini e Cobolli nei ranking WTA ed ATP contro la Francia - Dopo la sconfitta patita contro la Svizzera all'esordio, l'Italia è chiamata al successo contro la Francia nell'ultima giornata del Girone C per ... oasport.it
United Cup 2026: Dettagli sul Montepremi, Regolamento, Format e Punti Ranking ATP e WTA - Scopri tutto sulla United Cup 2026: regolamento, format, punti ranking e montepremi. tennisfever.it
Ranking ATP, 4 italiani in Top 24: è record - Luciano Darderi migliorare il suo best ranking e salire alla posizione numero 24, alle spalle ... sport.tiscali.it
Ranking #Atp, la prima classifica del 2026: c'è un nuovo record dell'Italia x.com
Ranking WBA Agg. 31/12/2025 Posizioni Pugili Italiani e Italiane Info www.fpi.it - www.wbaboxing.com #Itaboxing #Boxing #Boxer #Pugilato #boxeo - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.