Ranking ATP e WTA l’Italia firma un primato storico | mai così in alto nel tennis mondiale

L'Italia raggiunge un risultato significativo nel tennis mondiale, con un primato storico nei ranking ATP e WTA. Per la prima volta, quattro giocatori italiani sono tra i primi 24 del ranking ATP, mentre nel circuito femminile Paolini mantiene la posizione tra le prime dieci, contribuendo alla crescita complessiva del movimento tennistico italiano. Un traguardo importante che testimonia il progresso e la solidità del settore nel nostro Paese.

Ranking ATP, 4 italiani in Top 24: è record - Luciano Darderi migliorare il suo best ranking e salire alla posizione numero 24, alle spalle ... sport.tiscali.it

Ranking #Atp, la prima classifica del 2026: c'è un nuovo record dell'Italia x.com

