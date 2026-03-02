Tennis Darderi vince il torneo di Santiago | ora è 18esimo nel Ranking

Luciano Darderi ha vinto il torneo di Santiago e ora si trova al 18º posto nel ranking ATP. La vittoria ha portato l’Italia del tennis a consolidare la propria presenza nel circuito internazionale. Darderi, con questo risultato, si afferma tra i migliori tennisti del momento, segnando un passo importante nella sua carriera.

L’Italia del Tennis non si ferma più. Con il successo di questa notte Luciano Darderi diventa il numero 18 del Mondo in classifica ATP. In questo momento sono 4 gli italiani tra i primi 20 al Mondo, un risultato storico per il nostro Paese. Luciano Darderi torna a scalare le classifiche guadagnando punti ATP nel modo più pesante: alzando un trofeo. Sulla terra rossa del Chile Open di Santiago, l’azzurro conquista il quinto titolo ATP della carriera, imponendosi in finale contro il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 7-6(6), 7-5 dopo un’ora e 49 minuti di battaglia intensa e nervosa. Il successo cileno ha un peso specifico importante. Arriva due settimane dopo la delusione nell’ultimo atto di Buenos Aires e certifica la crescita definitiva di un giocatore che, nei momenti che contano, alza il livello. 🔗 Leggi su Sportface.it

Cobolli e Darderi spalla a spalla nel ranking ATP: in ballo tante posizioni tra Acapulco e SantiagoFlavio Cobolli ha incominciato la settimana da numero 20 del mondo e sta difendendo la posizione con grande tenacia grazie ai quarti di finale...

