Cobolli e Darderi spalla a spalla nel ranking ATP | in ballo tante posizioni tra Acapulco e Santiago

Flavio Cobolli e Darderi si trovano a tallonarsi nel ranking ATP, con molte posizioni in gioco tra Acapulco e Santiago. Cobolli ha iniziato la settimana al numero 20 del mondo e sta cercando di mantenere la posizione, forte dei risultati ottenuti nel torneo ATP 500 di Acapulco, dove ha raggiunto i quarti di finale. La competizione tra i due continua a essere molto aperta.

Flavio Cobolli ha incominciato la settimana da numero 20 del mondo e sta difendendo la posizione con grande tenacia grazie ai quarti di finale raggiunti nel torneo ATP 500 di Acapulco, che lo hanno proiettato a quota 2.080 punti. Luciano Darderi è invece ripartito dalla 21ma piazza e per il momento la conserva virtualmente, grazie anche ai quarti di finale conquistati nel torneo ATP 250 di Santiago, che gli hanno permesso di issarsi a 1.904 punti. Si tratta di uno spalla a spalla intensissimo tra i due tennisti italiani, rispettivamente numero 3 e numero 4 del Bel Paese alle spalle di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Gli azzurri devono stare attenti agli immediati inseguitori come il ceco Jiri Lehecka

Flavio Cobolli consolida la top20. Quante posizioni può guadagnare a Delray Beach nel ranking ATP
Flavio Cobolli ha conservato saldamente il ventesimo posto nel ranking ATP grazie alla semifinale raggiunta nel torneo ATP 250 di Delray Beach

Luciano Darderi si gioca la top20 nel ranking ATP: possibile sorpasso su Cobolli come n.3 d'Italia
Ranking in caso di vittoria in finale: 1989 punti, 20° posto (sorpasso su Flavio Cobolli).

