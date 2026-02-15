Agenti di polizia armati anche fuori servizio | decreto semplifica porto d’armi e rafforza la sicurezza personale

Via libera alle armi per gli agenti di polizia anche fuori servizio: una svolta per la sicurezza nazionale. Roma, 15 febbraio 2026 – Una circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza autorizza gli agenti di polizia e le forze dell’ordine locali a portare armi anche durante il tempo. La decisione, attuazione dell’articolo 28 del decreto-legge 11 aprile 2025, mira a garantire una maggiore protezione agli operatori, riconoscendo la loro esposizione a rischi anche al di fuori dell’orario di lavoro. La novità semplifica le procedure per l’acquisto e il porto d’armi, eliminando la necessità di licenze specifiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Viminale ha inviato una circolare che permette agli agenti di portare armi anche quando sono fuori servizio.

In tema di sicurezza stiamo aumentando uomini e mezzi, però occorre che la Giustizia tenga in carcere i delinquenti una volta presi, e occorre una collaborazione anche con gli enti locali. Per esempio il Comune di Milano ha più di 3200 agenti della Polizia loc facebook