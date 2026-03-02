Tecno mwc 2026 novita | telefoni con fotocamere avanzate batteria da 8000 mah collaborazione con lamborghini e concetto di telefono modulare

Al Tecno MWC 2026 vengono presentate nuove tecnologie per smartphone, tra cui modelli con fotocamere avanzate e batterie da 8000 mAh. Durante l'evento sono state annunciate collaborazioni con Lamborghini e il lancio di telefoni modulari. Le novità includono anche soluzioni con intelligenza artificiale integrata, puntando a migliorare l'esperienza utente con funzioni innovative e design innovativi.

tecnologia di punta presentata al mw? 2026 mette in risalto soluzioni orientate alle fotocamere avanzate, all’autonomia estesa e a un ecosistema AI integrato. al centro dell’attenzione emergono la camon 50 series e la pova 8 series, accanto a una collaborazione con tonino lamborghini e a un concept modulare capace di adattare lo smartphone alle esigenze quotidiane. l’evento definisce la direttrice tecnologica di TECNO per il 2026, con focus su prestazioni, design e connettività intelligente. tecno camon 50 series. la camon 50 series rappresenta la lineup principale di telefoni con fotocamera di TECNO per il 2026. i modelli camon 50 e camon 50 pro sono alimentati dal chip meditek helio g200 ultimate e montano 8 GB di RAM, display amoled curvo da 6,78? a 1,5k con frequenza di aggiornamento 144 Hz e batteria da 6. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Smartphone con fotocamere in arrivo al mwc 2026 prendono spunto dal concetto essential space di nothingTECNO si prepara a Mobile World Congress 2026 presentando una strategia orientata alla fotografia, all’ecosistema di dispositivi e a concept...

Tecno rilancia i dispositivi modulari con smartphone concetto da 4,9 mmtecnologia modulare in primo piano con TECNO: al mwc 2026 viene mostrato un ecosistema modulare per smartphone che permette l’aggancio di moduli...

