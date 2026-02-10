Al Mobile World Congress 2026, TECNO svelerà smartphone con fotocamere che si ispirano al concept di Essential Space di Nothing. La novità punta a rivoluzionare il modo di scattare e condividere foto, concentrandosi su un ecosistema di dispositivi che lavorano insieme. La presentazione promette di portare sul mercato tecnologie innovative e un’attenzione particolare alla fotografia.

TECNO si prepara a Mobile World Congress 2026 presentando una strategia orientata alla fotografia, all'ecosistema di dispositivi e a concept innovativi. L'azienda anticipa l'arrivo della camon 50 series, pensata per potenziare la creatività tramite intelligenza artificiale, e della pova 8 series, focalizzata su design distintivo e autonomia. Oltre ai telefoni, l'offerta include componenti dell'ecosistema e prototipi che esplorano nuovi form factor e interazioni, a testimonianza di una presenza globale sempre più ampia. camon 50 series: fotografia guidata dall'ia e prestazioni software. La camon 50 series è presentata come linea orientata alla fotografia con supporto IA avanzato, pensata per riconoscere dinamiche di scatto, migliorare l'elaborazione e offrire maggiore libertà creativa.

© Mondoandroid.com - Smartphone con fotocamere in arrivo al mwc 2026 prendono spunto dal concetto essential space di nothing

Oppo presenta la serie Reno 15, una gamma di quattro smartphone di fascia media progettati per offrire prestazioni fotografiche avanzate.

