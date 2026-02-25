Tecno rilancia i dispositivi modulari con smartphone concetto da 4,9 mm

tecnologia modulare in primo piano con TECNO: al mwc 2026 viene mostrato un ecosistema modulare per smartphone che permette l’aggancio di moduli hardware al dispositivo base senza aumentare l’ingombro. il concept punta a una piattaforma plug-and-play che integra interfacce di connessione avanzate e una gestione del calore efficace, offrendo nuove possibilità di personalizzazione. tecno entra nel segmento dei telefoni modulari al mwc 2026. la proposta riguarda circa dieci accessori modulari che si possono collegare al telefono di base. tra gli esempi principali figurano: modulo banca energia da 4,5 mm di spessore, capace di raddoppiare l’autonomia, modulo action camera per riprese dall’angolazione differente e modulo lente teleobiettivo che sfrutta lo schermo del dispositivo come viewfinder in tempo reale. tutti i moduli si agganciano tramite una rete magnetica sicura e si alimentano tramite pogo-pins, riducendo al minimo il surriscaldamento. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

