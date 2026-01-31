Un classico americano a teatro Indovina chi viene a cena?

Un classico del teatro americano torna in scena con “Indovina chi viene a cena?”. La commedia, resa famosa anche dal film con Spencer Tracy, Katharine Hepburn e Sidney Poitier, è arrivata in teatro, portando sul palco le sue battute e le sue storie. Gli attori promettono una serata divertente e coinvolgente, con una piece che continua a far sorridere il pubblico di tutte le età.

Un grande classico della commedia americana, reso celebre dal film con protagonisti Spencer Tracy, Katharine Hepburn e Sidney Poitier. Una pièce che tocca un tema quanto mai attuale, quello dei matrimoni misti: argomento ancora tabù nell'America degli anni '60, in grado di provocare scandalo tra i benpensanti, ma che pure oggi si rivela all'ordine del giorno con tutti i suoi portati, in una società sempre più multietnica. Mercoledì alle 21 al Teatro San Giuseppe di Brugherio andrà in scena lo spettacolo dal titolo "Indovina chi viene a cena?", famosissimo testo di William Arthur Rose qui diretto da Guglielmo Ferro.

