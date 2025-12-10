Bocci e la Belvedere in Indovina chi viene a cena? | la celebre commedia al Bobbio

Da giovedì 11 a domenica 14 dicembre, il Teatro Stabile La Contrada di Trieste presenta

Al Teatro Stabile La Contrada di Trieste arriva da giovedì 11 a domenica 14 dicembre "Indovina Chi Viene a Cena?", la celebre e toccante commedia che ha segnato la storia del cinema con le indimenticabili interpretazioni di Katharine Hepburn e Spencer Tracy. Il tema, quello di un matrimonio misto.