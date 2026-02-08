Treni macchinista si ferisce sulla linea Montecatini-Pistoia | ma è un’esercitazione

Questa notte, sulla linea tra Montecatini e Pistoia, un macchinista si ferisce durante un’operazione. Fortunatamente, si tratta di un’esercitazione di protezione civile, non di un incidente reale. La simulazione si è svolta nella galleria di Serravalle Pistoiese, senza creare disagi ai treni in servizio. I partecipanti hanno messo in pratica le procedure di emergenza, mentre i soccorritori arrivavano sul posto. La scena è stata controllata con attenzione, per testare la risposta delle squadre coinvolte.

Pistoia, 8 febbraio 2026 - Si è svolta la scorsa notte (sabatodomenica) un’esercitazione di protezione civile nella nuova galleria di Serravalle Pistoiese, sulla tratta ferroviaria tra Pistoia e Montecatini. L’esercitazione, che rientra nel piano annuale del Gruppo FS, ha avuto come obiettivo quello di verificare sul campo quanto previsto dal Piano di Emergenza e Soccorso della galleria, recentemente approvato con il coordinamento della Prefettura di Pistoia. In particolare, nell’ambito dell’esercitazione è stato simulato il soccorso all’interno della galleria “Serravalle” (lunga 1.670 metri), dove il treno, partito da Montecatini in direzione Pistoia è rimasto senza alimentazione elettrica a causa di un evento meteo eccezionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

