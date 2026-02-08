Questa notte, sulla linea tra Montecatini e Pistoia, un macchinista si ferisce durante un’operazione. Fortunatamente, si tratta di un’esercitazione di protezione civile, non di un incidente reale. La simulazione si è svolta nella galleria di Serravalle Pistoiese, senza creare disagi ai treni in servizio. I partecipanti hanno messo in pratica le procedure di emergenza, mentre i soccorritori arrivavano sul posto. La scena è stata controllata con attenzione, per testare la risposta delle squadre coinvolte.

Pistoia, 8 febbraio 2026 - Si è svolta la scorsa notte (sabatodomenica) un’esercitazione di protezione civile nella nuova galleria di Serravalle Pistoiese, sulla tratta ferroviaria tra Pistoia e Montecatini. L’esercitazione, che rientra nel piano annuale del Gruppo FS, ha avuto come obiettivo quello di verificare sul campo quanto previsto dal Piano di Emergenza e Soccorso della galleria, recentemente approvato con il coordinamento della Prefettura di Pistoia. In particolare, nell’ambito dell’esercitazione è stato simulato il soccorso all’interno della galleria “Serravalle” (lunga 1.670 metri), dove il treno, partito da Montecatini in direzione Pistoia è rimasto senza alimentazione elettrica a causa di un evento meteo eccezionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Treni, macchinista si ferisce sulla linea Montecatini-Pistoia: ma è un’esercitazione

Approfondimenti su Montecatini Pistoia

Nella giornata del 21 gennaio 2026, sulla linea ferroviaria tra Prato e Pistoia si sono verificati ritardi e cancellazioni a causa di un incidente, in cui una persona è stata investita da un treno.

Dal 10 gennaio al 21 marzo, sulla linea Napoli-Salerno si svolgono lavori di potenziamento della rete, con riprogrammazione della circolazione nelle ore serali e notturne.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Montecatini Pistoia

Treni, macchinista si ferisce sulla linea Montecatini-Pistoia: ma è un’esercitazionePistoia, 8 febbraio 2026 - Si è svolta la scorsa notte (sabato/domenica) un’esercitazione di protezione civile nella nuova galleria di Serravalle Pistoiese, sulla tratta ferroviaria tra Pistoia e ... lanazione.it

Tre incidenti in 3 giorni: sciopero dei macchinisti in Spagna. Abrasioni sulle ruote del treno deragliato ad AdamuzAl World Economic Forum il presidente Usa prima attacca l'Europa, poi annuncia l'intesa: Vance, Rubio e Witkoff negozieranno. E giovedì vede Zelensky, dopo aver detto che lo avrebbe visto in ... ilfattoquotidiano.it

Sì sono liberati quattro posti Chi viene con noi Abbiamo ancora posti disponibili per la festa della Mimosa Partenza in bus dalla Garfagnana, Mediavalle, Lucchesia, Altopascio, Montecatini, Pistoia, Prato, Firenze, Modena Navetta gratuita Spezia, Sarza facebook

* TR 18823 ( MONTECATINI - FIRENZE CM) cancellato da PISTOIA - FIRENZE CM, viaggiatori con 18663 + 18827 Informazione ad uso interno - Internal use information #treni x.com