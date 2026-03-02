Lanciano un oggetto contro il treno ferito il macchinista | circolazione in tilt sulla Milano-Piacenza
Un oggetto è stato lanciato contro il vetro di un treno diretto a Milano, causando la ferita al macchinista. La vettura si trovava sulla linea tra Lanciano e Piacenza, e l'incidente ha provocato disagi nella circolazione ferroviaria. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili. La circolazione sulla tratta è rimasta interrotta per alcune ore.
