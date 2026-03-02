Task force golfo per il rimpatrio degli italiani

Una task force chiamata “Golfo” è stata attivata per organizzare il rimpatrio degli italiani presenti nella regione. Nel frattempo, nei cieli si registrano disagi e molti voli sono stati cancellati o sospesi, lasciando numerosi connazionali impossibilitati a tornare in Italia. La situazione riguarda sia voli civili che militari, con decine di aerei fermi e passeggeri in attesa di chiarimenti.

È caos anche nei cieli, motori spenti per migliaia di aerei: per molti connazionali è impossibile tornare in Italia. La Farnesina istituisce una task force per assisterli. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Task force “golfo” per il rimpatrio degli italiani Tajani attiva Task Force Golfo: italiani bloccati a Dubai, frontiereIl ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato una riunione d’urgenza con gli ambasciatori italiani in Iran e nella regione del Golfo, nella... Leggi anche: La Farnesina: task force per gli italiani nell’area del Golfo Task force “golfo” per il rimpatrio degli italiani Tutto quello che riguarda Task force. Temi più discussi: Riunione al ministero degli Esteri sulla crisi in Iran: creata una Task Force Golfo per l’assistenza agli italiani bloccati nella regione; Farnesina crea 'Task Force Golfo' per assistere italiani nella regione; Tajani: italiani restino a Dubai. Nessuna conseguenza per i militari italiani in Kuwait. Meloni aggiorna Mattarella; La Farnesina crea la Task Force Golfo per assistere gli italiani. Consigliabile per ora rimanere dove si è. Italiani bloccati nei Paesi del Golfo, task force per rimborsi e assistenza. Cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Italiani bloccati nei Paesi del Golfo, task force per rimborsi e assistenza. Cosa sapere ... tg24.sky.it Farnesina attiva Task Force per italiani bloccati a DubaiOltre 20mila italiani negli Emirati: Farnesina lancia Task Force Golfo per 200 studenti bloccati a Dubai tra cui 124 minorenni. Tajani preoccupato, assistenza 24 ore con hotel e consolati ... ilmetropolitano.it Attacco all’Iran, creata una “Task Force Golfo” per gli italiani bloccati nella regione leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/02/attacco-alliran-creata-una-task-force-golfo-per-gli-italiani-bloccati-nella-regione/ - facebook.com facebook Il ministro Tajani: "Situazione difficile ma sotto controllo per gli italiani nel Golfo". "Per adesso le cose fortunatamente sono andate per il verso giusto", ha detto il titolare degli Esteri. Creata dalla Farnesina una 'Task Force Golfo'. x.com