Tajani attiva Task Force Golfo | italiani bloccati a Dubai frontiere

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato una riunione d’urgenza con gli ambasciatori italiani in Iran e nella regione del Golfo, nella mattina di domenica 1° marzo 2026, per valutare l’evoluzione delle operazioni militari di Israele e Stati Uniti. La situazione è particolarmente critica per gli italiani bloccati a Dubai e Abu Dhabi, mentre l’Oman sta chiudendo la frontiera, con Tajani che ha chiesto ai connazionali di rimanere in attesa a Dubai. L’azione è parte di un piano più ampio di assistenza, che include la creazione di una Task Force Golfo per gestire le migliaia di richieste di aiuto da parte di cittadini italiani nei paesi del Golfo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Attacco all’Iran, Tajani: “Gli italiani stanno tutti bene, creata ‘Task Force Golfo’”“Tutto quello che stiamo facendo è mirato a garantire la massima trasparenza e a fornire il maggior numero possibile di informazioni, ma soprattutto...

