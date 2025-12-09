Nigeria liberati 100 dei 303 studenti rapiti da scuola cristiana St Mary; creata task force Usa-Abuja per migliorare sicurezza nel Paese
Non sono state chiarite le circostanze del rilascio. Dei 303 allievi rapiti, 50 erano riusciti a fuggire il giorno dopo il sequestro. Con il recente salvataggio di 100 studenti e studentesse, circa 153 alunni continuano ad essere nelle mani dei rapitori Circa 100 studenti, dei 303 totali rapi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Studenti rapiti in Nigeria, Papa Leone XIV: "Accorato appello affinché vengano liberati gli ostaggi"
Nigeria: liberati 100 bambini rapiti dalla St. Mary’s Catholic School, restano 215 ostaggi tra studenti e personale scolastico
Un totale di 100 scolari rapiti il 21 novembre scorso da una scuola cattolica nigeriana sono stati liberati, ma più di un centinaio resta ancora prigioniero. Lo ha comunicato l'Associazione Cristiana della Nigeria. Almeno 303 scolari sono stati sequestrati nella sc - facebook.com Vai su Facebook
Nigeria: il 17 novembre 24 ragazze sono state rapite quando un gruppo armato avevano fatto irruzione in un collegio uccidendo il vicepreside e ferendo una guardia. La buona notizia arriva dalle autorità locali: le studentesse rapite nel Government Girls Com Vai su X
Nigeria: liberati 100 bambini rapiti dalla St. Mary’s Catholic School, restano 215 ostaggi tra studenti e personale scolastico - Mary's Catholic School di Papiri sono stati liberati dopo oltre due settimane di prigionia. Segnala orizzontescuola.it
