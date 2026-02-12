FIVB punta a far crescere la pallavolo coinvolgendo 1,6 miliardi di persone
Nel cuore di Milano, al Centro Federale Pavesi, si è svolta una visita istituzionale di grande rilievo che ha riunito figure di spicco della pallavolo a livello internazionale e nazionale. L’evento ha consentito di analizzare da vicino le infrastrutture dedicate alla preparazione delle nazionali, le aree tecniche e organizzative, e le strutture che accolgono quotidianamente il Club Italia di Serie A2 femminile, insieme ad atleti, tecnici e staff. Durante l’iniziativa, Fabio Azevedo (presidente della Federazione Internazionale di Pallavolo) e Giuseppe Manfredi (presidente della Federazione Italiana Pallavolo) hanno visitato tutte le strutture del Centro Pavesi, polo di riferimento per l’attività federale azzurra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Italia: 54,6 miliardi di euro in mano a 79 persone e in 11 milioni sono a rischio povertà (anche il 15 per cento di occupati) Oxfam: "Il baratro della disuguaglianza", nel mondo 18300 miliardi di dollari in mano a circa tremila persone
In Italia, 79 persone detengono complessivamente 54,6 miliardi di euro, mentre circa 11 milioni di cittadini, tra cui il 15% di chi lavora, sono a rischio povertà.
