FIVB punta a far crescere la pallavolo coinvolgendo 1,6 miliardi di persone

Questa mattina al Centro Federale Pavesi di Milano si è svolta una visita importante della FIVB, l’ente internazionale della pallavolo. Diverse figure di rilievo sono arrivate per discutere i piani di crescita del sport, che punta a coinvolgere 1,6 miliardi di persone nel mondo. La visita ha portato attenzione sui programmi e le iniziative per ampliare il pubblico e sviluppare il gioco a livello globale.

