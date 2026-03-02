Taranto operaio ex Ilva precipita nel vuoto e muore

Un operaio è caduto nel vuoto e ha perso la vita a Taranto. L’incidente si è verificato mentre l’uomo lavorava presso lo stabilimento ex Ilva. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, ma i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani a causa delle ferite troppo gravi. La vittima è deceduta al pronto soccorso della città.

Un operaio di una ditta di pulizie dell'indotto dell'ex Ilva, Loris Costantino, è morto dopo essere precipitato nel vuoto da un'altezza di dieci metri. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, 36 anni, sarebbe caduto da un piano di calpestio nel reparto agglomerato dello stabilimento siderurgico di Taranto. Soccorso istantaneamente, Costantino è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Santissima Annunziata. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale dello Spesal. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Taranto, operaio ex Ilva precipita nel vuoto e muore Precipita nell'ex Ilva a Taranto, muore un operaio. I sindacati proclamano lo sciopero immediatoUn operaio in servizio all'acciaieria 2 dello stabilimento ex Ilva di Taranto, Claudio Salamida, é morto oggi dopo essere precipitato dal quinto al... Taranto, incidente all’ex Ilva, operaio precipita da 18 metri e muore: “Ha ceduto una griglia”Un nuovo incidente mortale scuote lo stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Ex Ilva di Taranto, tragedia nell'acciaieria: precipita e muore un operaio Aggiornamenti e contenuti dedicati a Taranto. Temi più discussi: Ex Ilva, il tribunale di Milano sospende l’area a caldo: Rischi per la salute; Ex Ilva a rischio chiusura,Flacks resta alla finestra. E Urso frena sul prestito; Ex Ilva, riavviato l'altoforno 2 dello stabilimento di Taranto; ILVA di Taranto, inquinamento e morte. Ex Ilva: operaio dell'appalto precipita da 10 metri, è graveUn operaio della ditta di pulizie Gea Power dell'indotto ex Ilva, Loris Costantino, 26 anni, è caduto da un piano di calpestio nel reparto Agglomerato dello siderurgico di Taranto, da un'altezza di un ... ansa.it Ex Ilva, precipita da quasi 20 metri: morto operaioUn operaio dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto è morto precipitando da un'altezza di quasi 20 metri. Lo si apprende da fonti sindacali. L'uomo, le cui ... lapresse.it Un operaio di 26 anni, Loris Costantino, è morto all'Ex Ilva di Taranto dopo un volo di almeno 10 metri. Lavorava per una ditta di pulizie dell'indotto #ANSA x.com Da Taranto al Golfo, due navi impiegate nelle operazioni «Aspides» e «Atalanta». Al momento non c’è nessun innalzamento dei livelli di sicurezza nelle basi in Italia facebook