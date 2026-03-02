A Taranto, un operaio dell’indotto dell’ex Ilva è deceduto dopo essere precipitato da circa 18 metri durante le operazioni di pulizia nell’area agglomerato dello stabilimento. L’incidente è avvenuto questa mattina e secondo le prime ricostruzioni, una griglia avrebbe ceduto causando la caduta fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Un nuovo incidente mortale scuote lo stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Un lavoratore dell’indotto ha perso la vita dopo essere precipitato nel vuoto mentre era impegnato in operazioni di pulizia nell’area agglomerato. Secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali, la caduta sarebbe stata provocata dal cedimento di un grigliato, elemento strutturale su cui l’operaio stava operando. La vittima è un 36enne di Talsano, dipendente della ditta Gea Power, azienda dell’indotto che opera all’interno del sito industriale. L’uomo sarebbe caduto da un’altezza di circa 18 metri, un volo che non gli ha lasciato scampo. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime ai soccorritori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Taranto, incidente all’ex Ilva, operaio precipita da 18 metri e muore: “Ha ceduto una griglia”

Incidente mortale all’Ex Ilva Taranto: cede griglia, operaio cade dal quinto piano e muoreLa vittima è il 47enne Claudio Salamida, originario di Alberobello e dipendente di Acciaierie d'Italia.

