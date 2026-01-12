Precipita nell' ex Ilva a Taranto muore un operaio I sindacati proclamano lo sciopero immediato

Un incidente mortale si è verificato presso l'ex stabilimento Ilva di Taranto, dove Claudio Salamida, operaio, è deceduto dopo essere precipitato dal quinto al quarto piano dell'impianto. L'evento ha suscitato immediatamente la reazione dei sindacati, che hanno proclamato uno sciopero immediato, chiedendo chiarimenti e misure di sicurezza più efficaci. La situazione rimane sotto stretto monitoraggio mentre le autorità procedono con le indagini.

Un operaio in servizio all'acciaieria 2 dello stabilimento ex Ilva di Taranto, Claudio Salamida, é morto oggi dopo essere precipitato dal quinto al quarto piano dell'impianto. Lo si apprende da fonti sindacali. L'uomo era impegnato nelle attività di controllo delle valvole quando si è verificato l'incidente, accaduto al convertitore 3. La notizia dell’infortunio mortale è confermata anche da. 🔗 Leggi su Feedpress.me

