Taranto incidente sul lavoro all’ex Ilva | morto operaio Precipitato da Acciaieria 2
Nella città di Taranto, si è verificato un grave incidente sul lavoro presso l’ex Ilva. Un operaio è deceduto dopo essere precipitato da Acciaieria 2. L’episodio ha suscitato attenzione e preoccupazione, evidenziando ancora una volta l’importanza delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro industriali. Si attendono ulteriori dettagli per comprendere le cause dell’accaduto e le eventuali responsabilità.
L'articolo Taranto, incidente sul lavoro all’ex Ilva: morto operaio Precipitato da Acciaieria 2 proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
