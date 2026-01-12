Taranto incidente sul lavoro all’ex Ilva | morto operaio Precipitato da Acciaieria 2

Nella città di Taranto, si è verificato un grave incidente sul lavoro presso l’ex Ilva. Un operaio è deceduto dopo essere precipitato da Acciaieria 2. L’episodio ha suscitato attenzione e preoccupazione, evidenziando ancora una volta l’importanza delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro industriali. Si attendono ulteriori dettagli per comprendere le cause dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

