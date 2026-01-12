Taranto incidente sul lavoro all’ex Ilva | morto operaio Precipitato da Acciaieria 2

Da noinotizie.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella città di Taranto, si è verificato un grave incidente sul lavoro presso l’ex Ilva. Un operaio è deceduto dopo essere precipitato da Acciaieria 2. L’episodio ha suscitato attenzione e preoccupazione, evidenziando ancora una volta l’importanza delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro industriali. Si attendono ulteriori dettagli per comprendere le cause dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

L'articolo Taranto, incidente sul lavoro all’ex Ilva: morto operaio Precipitato da Acciaieria 2 proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

taranto incidente sul lavoro all8217ex ilva morto operaio precipitato da acciaieria 2

© Noinotizie.it - Taranto, incidente sul lavoro all’ex Ilva: morto operaio Precipitato da Acciaieria 2

Leggi anche: Taranto, incidente sul lavoro nell'ex Ilva: operaio ferito

Leggi anche: Taranto, incidente sul lavoro nell'ex Ilva: ferito operaio dell'indotto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Operaio morì sul lavoro al Porto: in nove vanno a processo - Nove imputati a giudizio per la morte dell’operaio Massimo De Vita, 45 anni, vittima di un terribile incidente sul lavoro avvenuto nel porto di Taranto. quotidianodipuglia.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.