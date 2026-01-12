Taranto incidente sul lavoro all’ex Ilva | morto operaio Precipitato da un piano di Acciaieria 2 aveva 48 anni

Un incidente sul lavoro all’Ilva di Taranto ha causato la morte di un operaio di 48 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe precipitato dal quinto al quarto piano di Acciaieria 2, a causa di un cedimento strutturale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. La sicurezza nei luoghi di lavoro rimane una priorità per prevenire eventi simili.

Un operaio del siderurgico di Taranto, 48 anni, è morto nelle scorse ore. Standoaa prime ricostruzioni è precipitato dal quinto al quarto piano di Acciaieria 2, con un volo di diversi metri nel vuoto, a causa di un cedimento. Indetto immediatamente uno sciopero dai sindacati. notizia in aggiornamento  L'articolo Taranto, incidente sul lavoro all’ex Ilva: morto operaio Precipitato da un piano di Acciaieria 2, aveva 48 anni proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

