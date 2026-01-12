Taranto incidente sul lavoro all’ex Ilva | morto operaio Precipitato da un piano di Acciaieria 2 aveva 48 anni

Un incidente sul lavoro all’Ilva di Taranto ha causato la morte di un operaio di 48 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe precipitato dal quinto al quarto piano di Acciaieria 2, a causa di un cedimento strutturale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. La sicurezza nei luoghi di lavoro rimane una priorità per prevenire eventi simili.

Un operaio del siderurgico di Taranto, 48 anni, è morto nelle scorse ore. Standoaa prime ricostruzioni è precipitato dal quinto al quarto piano di Acciaieria 2, con un volo di diversi metri nel vuoto, a causa di un cedimento. Indetto immediatamente uno sciopero dai sindacati. notizia in aggiornamento L'articolo Taranto, incidente sul lavoro all’ex Ilva: morto operaio Precipitato da un piano di Acciaieria 2, aveva 48 anni proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto, incidente sul lavoro all’ex Ilva: morto operaio Precipitato da un piano di Acciaieria 2, aveva 48 anni Leggi anche: Taranto, incidente sul lavoro all’ex Ilva: morto operaio Precipitato da Acciaieria 2 Leggi anche: Taranto, incidente sul lavoro nell'ex Ilva: operaio ferito La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Incidenti sul lavoro: muore operaio nell'ex Ilva di Taranto - Incidente mortale sul lavoro nel siderurgico Acciaierie d'Italia ex Ilva. iltempo.it

Operaio morì sul lavoro al Porto: in nove vanno a processo - Nove imputati a giudizio per la morte dell’operaio Massimo De Vita, 45 anni, vittima di un terribile incidente sul lavoro avvenuto nel porto di Taranto. quotidianodipuglia.it

Forti rallentamenti sulla ss100 direzione Taranto a Casamassima. Probabile incidente. Aggiornamento Tamponamento a catena e diverse ambulanze sul posto - facebook.com facebook

Incidente mortale sulla Taranto-San Giorgio: perde la vita un giovane di 23 anni della Marina Militare x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.