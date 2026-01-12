Incidente mortale all’Ex Ilva Taranto | cede griglia operaio cade dal quinto piano e muore

Si è verificato un incidente mortale presso l’Ex Ilva di Taranto, quando una griglia ha ceduto, facendo cadere un operaio dal quinto piano. La vittima, Claudio Salamida, 47 anni, residente ad Alberobello, lavorava per Acciaierie d’Italia. L’incidente è sotto indagine e si attendono aggiornamenti sulle cause e sulle eventuali responsabilità.

Precipita durante un controllo nell’ex Ilva, muore operaio - Incidente mortale sul lavoro nel siderurgico Acciaierie d’Italia ex Ilva. corrieredellacalabria.it

Incidente mortale all’Ex Ilva Taranto: cede griglia, operaio cade dal quinto piano e muore - La vittima è il 47enne Claudio Salamida, originario di Alberobello e dipendente di Acciaierie d’Italia. fanpage.it

