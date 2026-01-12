Incidente mortale all’Ex Ilva Taranto | cede griglia operaio cade dal quinto piano e muore
Si è verificato un incidente mortale presso l’Ex Ilva di Taranto, quando una griglia ha ceduto, facendo cadere un operaio dal quinto piano. La vittima, Claudio Salamida, 47 anni, residente ad Alberobello, lavorava per Acciaierie d’Italia. L’incidente è sotto indagine e si attendono aggiornamenti sulle cause e sulle eventuali responsabilità.
La vittima è il 47enne Claudio Salamida, originario di Alberobello e dipendente di Acciaierie d'Italia. L'operaio lascia una moglie e un figlio piccolo. Sindacatai proclamano 48 ore di sciopero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
